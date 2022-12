“Creativi e solidali” i ragazzi del Liceo Artistico “Mazzatinti”

Il Liceo Artistico del Polo Mazzatinti di Gubbio si è classificato al secondo posto del concorso “Natale in Arte” organizzato dal “Telaio Umbro – Tele e Ricami in Nuceria” con un’opera realizzata con canovacci vecchi e materiale di recupero molto originale e creativa, e che ha allestito per il secondo anno consecutivo, in collaborazione con l’Avis di Gubbio, il Mercatino di Natale.

I manufatti sono stati realizzati nei laboratori di Architettura e Design, di Arti Figurative e di Discipline Plastiche e sono disegni, dipinti, biglietti di auguri, cornici in legno dorato, oggetti in ceramica (alberi di Natale, palle e decorazioni per l’albero, portacandela ecc.) pannelli in legno (decorativi o da utilizzare come porta utensili in cucina).

Una bella mostra della creatività dei ragazzi che frequentano il Liceo Artistico e che stanno affinando le tecniche legate alle arti figurative, al design alle discipline plastiche.

Hanno partecipato alla realizzazione gli studenti di tutti e cinque gli anni, dalle “matricole” alle classi più esperte. “Un lavoro, quello del Liceo Artistico che ha un significato profondo, cioè sensibilizzare gli studenti sull’’importanza della donazione del sangue, attraverso le attività di progettazione e esecuzione di oggetti incentrati sul tema del dono e del Natale”, evidenzia l’istituto.

Il mercatino si svolge sotto le Logge dei Tiratori in piazza 40 Martiri a Gubbio dalle 15 alle 19.

Gli studenti del Liceo, al termine delle lezioni mattutine, si sono organizzati in turni per curare nel pomeriggio l’allestimento e la “vendita”, spiegando agli acquirenti le varie tecniche di esecuzione.

Gli oggetti possono essere acquistati dando una piccola offerta. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Volontari Italiani del Sangue di Gubbio.