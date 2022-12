Donazione dei Rotary Club di Gubbio e Gualdo, i ringraziamenti dell’Aelc

Dopo la serata evento promossa dai Rotary Club di Gubbio e Gualdo Tadino che hanno donato all’associazione AELC (Associazione eugubina lotta contro il cancro) la somma di 4 mila euro derivante dal ricavato dell’iniziativa benefica “Run For You 2022” e destinata al servizio di cure palliative dell’Asl 1, il presidente di AELC, Benvenuto Procacci, ha voluto ringraziare i due club.

“Ringrazio i Rotary Club di Gubbio e Gualdo Tadino nelle persone dei rispettivi presidenti Tiziana Crociani e Giamila Riani – afferma Procacci – per la sensibilità e generosità dimostrata verso la nostra associazione perchè è grazie al contributo di tutti che, ogni giorno, riusciamo a sostenere pazienti e famiglie con la finalità primaria di migliorarne la qualità della vita.”

“Ringrazio inoltre l’equipe di cure palliative a cui è stata rivolta la donazione, servizio che dal 1993 opera assieme ad AELC in convenzione con Asl, per l’impegno, la professionalità e l’umanità che ogni giorno portano al domicilio dei pazienti. Credo inoltre sia da rimarcare – prosegue il presidente AELC – l’alta qualità raggiunta negli anni dall’equipe che, oggi, funge da esempio nel territorio regionale ma anche al di fuori dei confini umbri. Colgo infine l’occasione per porgere a tutti i più sinceri auguri di buone feste”