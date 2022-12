Sigillo, premiati dal sindaco atleti e squadre che si sono distinti nel 2022

Si è tenuta nel pomeriggio di lunedì 19 dicembre, presso il Palazzo Comunale di Sigillo alla presenza della Giunta e dei Consiglieri comunali, la cerimonia di premiazione delle squadre e degli atleti sigillani che si sono distinti in diverse competizioni e in varie discipline sportive, contribuendo in questo modo a portare il nome di Sigillo oltre i confini regionali.

“Con questa iniziativa abbiamo voluto valorizzare i migliori talenti del mondo dello sport del nostro paese – ha detto il sindaco Giampiero Fugnanesi – Il mio personale grazie va a tutte queste ragazze e questi ragazzi che con il loro impegno, la loro costanza, la serietà e la perseveranza rappresentano un esempio da seguire per le nuove generazioni. Insieme a loro voglio ringraziare i familiari, gli amici, i compagni di squadra, gli allenatori, i presidenti delle società Mario Procacci per l’Atletica Taino, Gianmarco Fanelli della Asd Sigillo Volley e Vincenzo Mariani per i pescatori della Asd Sigillo-Costacciaro, che hanno voluto presenziare a questo importante momento. Ringrazio anche la vicesindaco Annalisa Paffi, l’assessore Enzo Mariotti e i consiglieri comunali, in particolare il consigliere con delega allo Sport Alessandro Anemone, per aver condiviso con me la volontà di realizzare queste targhe ricordo.”





















A ricevere il premio al merito sportivo sono stati:

– ASD “Sigillo Volley” – Campionato Provinciale U12 CSI Pallavolo – 1° Classificato/ Partecipazione alle finali nazionali CSI 2022 di Cesenatico in rappresentanza della Regione Umbria;

– ASD “Sigillo Volley” Prima Squadra – Promozione alla Prima Divisione;

– ASD “Sigillo – Costacciaro”, Campionato Regionale a Squadre – Trofeo serie B “Trota Torrente” 1° Classificato;

– Marco Rughi – Campionato Nazionale Enduro 2022 – 3° Classificato

– Giulio Burzacca – “Top Runner Challange – Etruscan Cup 2021” – 1° Classificato

– Omar Al-khatib – Campionato italiano e Coppa Italia Paraclimbing 2022 – 1° Classificato