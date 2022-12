Una targa per i 90 anni di Domenico Di Martino, già comandante della Fanfara dei Carabinieri a Cavallo

Per 25 anni ha comandato la Fanfara dei Carabinieri a Cavallo, il più antico reparto musicale dell’Arma dei Carabinieri.

Fondato nel 1829, il complesso annovera tra i suoi vanti il fatto di divenire ospite fisso del Concorso Ippico Internazionale di Roma, che ancor oggi si svolge nell’ovale di Piazza di Siena a Villa Borghese, di sfilare in giugno lungo via dei Fori Imperiali in occasione della parata militare per la Festa della Repubblica, di partecipare sempre a giugno ai festeggiamenti della Benemerita.

Il maresciallo maggiore aiutante in congedo, nonché cavaliere, Domenico Di Martino ha diretto la Fanfara dal 1967 al 1992 e sono suoi alcuni dei brani eseguiti al Carosello Storico.

In occasione del compimento dei 90 anni la sezione di Gualdo Tadino dell’Associazione Nazionale Carabinieri, di cui il maresciallo è socio dal 1993 vivendo da molti anni città, lo ha voluto omaggiare con una speciale targa.

Alla consegna, che si è svolta nei locali della sezione nel centro storico della città, erano presenti, oltre al presidente dell’associazione, il sottotenente in congedo Pietro Bartoni, il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, il comandante della Compagnia Carabinieri di Gubbio, il capitano Fabio Del Sette, e il comandante della Stazione Carabinieri di Gualdo Tadino, il luogotenente Simone Mattei.