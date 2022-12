Ricevuto in municipio Gianluca Castellani, campione del mondo di Jiu Jitsu

Nell’anno dei mondiali di calcio anche Gualdo Tadino ha il suo campione del mondo.

Si tratta di Gianluca Castellani, che lo scorso 11 dicembre, ad Anaheim in California, ha vinto la medaglia d’oro ai campionati mondiali di Jiu Jitsu brasiliano nella categoria Master 4, riservata agli atleti di età compresa tra i 45 ed i 49 anni, battendo in finale l’americano Jason William Crandell.

Un successo incredibile per lo sportivo gualdese che nella mattinata di giovedì 22 dicembre è stato ricevuto in municipio, insieme alla sua famiglia, dal sindaco Massimiliano Presciutti, dal vicesindaco Marco Parlanti e dall’assessore allo sport Stefano Franceschini. Il campione del mondo ha portato con sè la medaglia d’oro conquistata in California.

L’amministrazione comunale ha così reso omaggio a Gianluca Castellani, che attualmente vive negli Stati Uniti, e che saltuariamente torna nella propria città.

Dopo il successo mondiale ottenuto negli Usa, Gianluca Castellani il prossimo anno sarà impegnato a Parigi in occasione dei Campionati Europei di Jiu Jitsu.