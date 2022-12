Gubbio, incidente sulla variante. Tre persone ferite, una in ospedale con l’elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, venerdì 23 dicembre lungo la variante della Pian d’Assino tra gli svincoli Gubbio Centro e Scheggia.

Due i mezzi che si sono scontrati frontalmente: un pick up, con due persone a bordo, e una Fiat Punto con alla guida un uomo residente nel territorio comunale eugubino. Tutti sono rimasti feriti in seguito all’impatto, uno dei quali, estratto dalle lamiere dell’auto dai Vigili del Fuoco, sarebbe in gravi condizioni tanto da essere stato trasportato con l’elisoccorso Icaro all’ospedale di Perugia.

Le altre due persone coinvolte sono invece state condotte all’ospedale comprensoriale di Branca. “L’autista del pick up – fa sapere l’Usl Umbria 1 – è in prognosi riservata ed è in sala operatoria per emoperitoneo. Il passeggero, invece, ha riportato la frattura della mandibola. È ricoverato e tenuto in osservazione. Sarà poi valutato dai chirurghi massilofacciali per eventuale intervento”.

Sul luogo dell’incidente si sono recati i carabinieri, la Polizia Locale di Gubbio, il 118 e i Vigili del Fuoco di Gubbio.

La strada è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Gubbio Centro e Scheggia. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.