Dal premio Tre Colori nuovo riconoscimento per “La scelta di Destino” di Brunello Castellani

L’ennesimo riconoscimento, il decimo per la precisione, per il libro “La scelta di Destino” di Brunello Castellani, edito da Diadema Edizioni, è arrivato alla vigilia di Natale.

L’ultima Menzione Speciale è arriva dal Premio letterario “Tre Colori”, abbinato abbinato alla 24esima edizione del festival internazionale “Inventa un film”. Al concorso hanno partecipato circa 600 opere che, con una prima selezione, sono state ridotte a 200.

Gli organizzatori li hanno definiti “I 200 libri più belli d’Italia”. Successivamente, una valutazione, affidata a biblioteche e centri culturali, ha portato a scegliere i vincitori e le Menzioni Speciali.

La cerimonia di premiazione si svolgerà mercoledì 28 dicembre al cinema Lilla di Lenola, in provincia di Latina, anticipata dalla presentazioni dei libri dei vincitori e delle menzioni speciali presenti all’evento.

“Un risultato che supera ogni più ottimistica speranza – ha commentato Brunello Castellani – Sono felicemente sorpreso che tra tante opere importanti e brillanti “libri da intorto” come li definirebbe il maestro Guccini, “La scelta di Destino” continui a vivere e raccontare le storie di emigrazione e deportazione della nostra gente d’Appennino. A rinnovare la memoria di donne e uomini che hanno lottato per la libertà e la giustizia e, in molti casi, hanno patito il lager e sono morti per i propri ideali.”

“Un ricordo che mi appare necessario in una stagione nella quale sembrano prevalere l’individualismo nichilista, l’indifferenza per il destino degli altri, la resa all’ingiustizia e la rassegnazione alla guerra. Eppure – conclude l’autore – in questo tempo di Natale e all’avvicinarsi di un nuovo anno, dobbiamo poter credere che, in fondo al cuore degli uomini, continuino ad abitare inquiete speranze e sogni di un mondo migliore.”