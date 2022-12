In arrivo un nuovo autovelox per la Polizia Locale

La Polizia Locale di Gualdo Tadino, unitamente al servizio associato che comprende i Comuni di Fossato di Vico, Sigillo e Costacciaro, avrà a disposizione un nuovo autovelox mobile.

Il Comando ha attualmente in dotazione due rilevatori di velocità acquistati nel 2000 che, come ha sottolineato il Comandante Gianluca Bertoldi nella determina, sono ormai divenuti obsoleti.

Nell’atto viene ricordato anche come “la velocità eccessiva dei veicoli, sia in ambito urbano che extraurbano, rappresenta una delle principali cause del verificarsi degli incidenti stradali e ne risulta decisiva per la gravità e gli esiti degli stessi sulle persone coinvolte. Al problema della eccessiva velocità vengono quindi dedicate ripetute campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione finalizzate ad ottenere una migliore condotta di guida da parte degli utenti della strada”.

Il Comando ha così inteso procedere all’acquisto di questo autovelox altamente tecnologico per un costo di oltre 32 mila euro, che sarà ripartito tra i Comuni del servizio associato di Polizia Locale.

L’acquisto del nuovo rilevatore di velocità era stato annunciato dal sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, nel corso di una recente conferenza stampa sul piano parcheggi, al fine di intervenire in alcune strade del territorio comunale segnalate dai cittadini per l’eccessiva velocità con la quale vengono percorse dalle automobili.

Per concretizzare il progetto è ora arrivato l’atto del comando di polizia locale associato, che comprende i comuni di Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo e Costacciaro, che prevede l’acquisto di un nuovo autovelox.