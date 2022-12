Addio a Celestino Tasso, storico sindacalista della Cisl

E’ scomparso Celestino Tasso, una colonna della Cisl di Terni. A darne la notizia il fratello Giampiero, giornalista e noto volto televisivo, con un post su Facebook.

“Ci sono parole che non avrei mai voluto scrivere per il dolore che creano – ha scritto – Questa mattina Mio Fratello Cile ci ha lasciati, non ha retto il suo cuore dopo tanti giorni di rianimazione in ospedale. Ha raggiunto mamma, papà e Angelo, l’altro fratello che io non ho mai conosciuto. Una preghiera per lui, perchè possa riposare in pace”.

La famiglia Tasso è originaria di Gualdo Tadino, con cui ha mantenuto sempre stretti legami. Celestino è stato per lungo tempo una delle voci più importanti del sindacato ternano. E’ stato segretario generale Fim Cisl di Terni dal 2004 al 2013. Dal 2013 al 2017 è stato segretario regionale della Cisl Umbria. Lo scorso giugno era stato eletto segretario dei pensionati Cisl di Terni.

Persona amabile, molto stimato e dalle grandi capacità oratorie, aveva seguito in prima persona, da segretario dei metalmeccanici, le varie vicende delle acciaierie di Terni. La sua scomparsa lascia un grande vuoto.

“Tutta la Cisl Umbria, assieme alle categorie della Fnp Cisl Umbria e della Fim Cisl Umbria, esprime dolore per la perdita prematura di Celestino Tasso, oggi dirigente sindacale nella Fnp Cisl in Umbria, con alle spalle una vita spesa all’interno del sindacato, e attivo nel mondo del volontariato”, così lo ricorda il suo sindacato.

I funerali si terranno il sabato 31 dicembre alle ore 11 a Terni nella chiesa della Immacolata Concezione alla Polymer.

Alla famiglia di Celestino Tasso e all’amico Giampiero, già collaboratore di Rete7, Radio Tadino e MadeinGualdo, le più sentite condoglianze da parte della redazione di Gualdo News.