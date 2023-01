Servizio Civile Universale, a Sigillo previsto l’inserimento di un volontario

Il Comune di Sigillo ha aderito al bando del Servizio Civile Universale con un progetto nel settore Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport, dal titolo “Lo sviluppo del turismo sostenibile in Umbria tra paesaggio, storia, arte e tradizioni”, che prevedrà l’inserimento di un volontario per una durata di 12 mesi.

La sede di svolgimento del servizio sarà presso il Palazzo Municipale in Piazza Martiri n. 8.

Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet o smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

La domanda va presentata entro il giorno 10 Febbraio 2023 alle ore 14,00.

“Ancora una volta il Comune di Sigillo è in prima linea per offrire opportunità di crescita e formazione per i giovani. Sara’ un’opportunità importante e, mi auguro, davvero che molti giovani facciano domanda perché abbiamo bisogno della loro intelligenza e intraprendenza. Un grazie a tutto il personale degli uffici perché attraverso il loro prezioso lavoro possiamo offrire opportunità di crescita per la nostra comunità”, dichiara il vicesindaco Annalisa Paffi.

Il Servizio Civile Universale è un’opportunità per i ragazzi che hanno un’età compresa tra i 18 e i 28 anni. I destinatari ai quali è rivolto il progetto saranno:

– i cittadini e i turisti che in un anno si recano all’ufficio Servizi Socio Educativi, Culturali e alla Persona per avere informazioni, delucidazioni e supporto nell’accesso ai servizi;

– i partecipanti in media alle attività di aggregazione, animazione e sensibilizzazione, eventi culturali, sportivi e di promozione del territorio.

Il contributo del volontario in termini di attività di servizio sarà così suddiviso:

– circa 700 ore per potenziare la fruibilità e la gestione dei servizi dell’ufficio Servizi Socio Educativi, Culturali e alla Persona;

– circa 300 ore nella valorizzazione ed implementazione delle iniziative culturali e di promozione del territorio.

Il volontario sarà dunque impegnato sia al Front Office nell’accoglienza e orientamento utenti, nel supporto informatico per l’accesso ai servizi o il supporto al cittadino nella compilazione della modulistica dedicata.

Sarà inoltre coinvolto anche al Back Office per la diffusione di materiale informativo cartaceo relativo ai vari servizi offerti, l’organizzazione e promozione di proposte animative e di aggregazione nel territorio, nella collaborazione con le realtà del territorio (scuole e associazioni), e tra le altre cose anche nella promozione dei servizi e delle attività culturali, delle manifestazioni e degli eventi sportivi e di promozione del territorio attraverso il sito internet istituzionale, la gestione dei social network (Facebook, Instagram, Twitter…), gli organi di stampa.