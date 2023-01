“Sogno” chiude al teatro Don Bosco la rassegna “Teatro per Bambini”

Domenica 8 gennaio alle 16,30 andrà in scena al teatro Don Bosco di Gualdo Tadino l’ultimo spettacolo della rassegna teatrale per bambini.

“Sogno”, prodotto dalla Compagnia Fontemaggiore, è ispirato a “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare. Oberon e Titania, il re e la regina delle fate, litigano come al solito e portano scompiglio nella vita pacifica del bosco. Puck e Fiordipisello, fedeli servitori dei regnanti, vivono l’incanto della scoperta dell’amore e, loro malgrado, vengono coinvolti nel litigio dei sovrani. Grazie al potere magico di un fiore fatato, la pace sta per essere ristabilita, quando…

La messa in scena di “Sogno” mette in evidenza soprattutto gli aspetti magici della commedia shakespeariana e la contraddittorietà di situazioni ed emozioni vissute dai protagonisti. Il dubbio dei personaggi, sul quale spesso ci interroghiamo tutti noi, su cosa sia reale o cosa non lo sia, è affrontato in modo leggero e divertente.

“Sogno” è un’occasione per far conoscere anche ai più piccoli questo classico del teatro mondiale. La commedia del “Bardo”, facendo leva sul potere dell’immaginazione, con fate e folletti, elementi naturali e fantastici riesce da secoli ad affascinare bambini ed adulti nel magico mondo del teatro dove tutto è possibile.

Uno spettacolo adatto a bambini, ragazzi e adulti. Ingresso: 3 euro per bambini, 5 euro per adulti.

La rassegna teatrale è stata organizzata dall’associazione Educare alla Vita Buona in collaborazione con Arte & Dintorni, con il sostegno del Lions Club di Gualdo Tadino, del Rotary Club di Gualdo Tadino e di MS Global Service, con il patrocinio gratuito del Comune di Gualdo Tadino.