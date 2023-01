Epifania a Gualdo Tadino, un pomeriggio ricco di eventi

Sarà una giornata piena di sorprese quella che del 6 gennaio a Gualdo Tadino in occasione dell’Epifania.

La vigilia della festa sarà caratterizzata, come da lunghissima tradizione, dal canto della Pasquella, con cantori che, di casa in casa, intonano stornelli che annunciano la venuta del Messia. Quest’anno la Pasquella tornerà ad avere un aspetto di solidarietà grazie al gruppo “Antichi Sapori Umbri“, in collaborazione con la Pro Cerqueto, che donerà in beneficenza le offerte raccolte nel corso della serata.

Venerdì 6 gennaio in Piazza Martiri della Libertà alle ore 16 arriverà “Big Piano“, il pianoforte che si suona con i piedi reso famoso dal film “Big” con Tom Hanks.

Contemporaneamente aprirà il “Laboratorio creativo della Befana“, con face painting, disegno e palloncini scultura a cura di CreaMe. Nel corso del pomeriggio la Croce Rossa omaggerà i bambini con calze della Befana e una lotteria a premi. Infine lo “Snow Party” con tanta neve che scenderà dal cielo.

Così come alle 17 scenderà dall’alto la Befana Volante dei Vigili del Fuoco, che si calerà dal campanile della Torre Civica.

Agli orti dell’Istituto Bambin Gesù, dalle 16,30 alle 19,30, ultima apertura del Presepe Vivente “Venite Adoremus“, a cura dell’Associazione Capezza.