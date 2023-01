Foligno, studenti a lezione dal “top gun” Emanuele Fumanti

Una lezione speciale per gli studenti del corso aeronautico dell’Istituto “Scarpellini” di Foligno lo scorso 16 dicembre. In cattedra è salito il maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana Emanuele Fumanti.

Il “top gun” di Gualdo Tadino, di stanza al 36° Stormo di Gioia del Colle, è reduce da una missione nella base di Costanza, in Romania, dove è stato alla guida del Task Group di air policing chiamato alla vigilanza dei confini Nato, per evitare ingressi nello spazio aereo rumeno di velivoli non autorizzati, missione divenuta estremamente delicata dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.

A seguito della crisi russo-ucraina, infatti, la Nato ha adottato una postura di deterrenza e difesa ai confini orientali dell’Alleanza. L’Italia ha raddoppiato il numero degli aerei presenti nella base e, da aprile 2022, la sua missione si è evoluta nella cosiddetta enhanced Vigilance Activity (eVA), un insieme di misure volte a dare un messaggio di coesione e solidarietà tra gli Alleati, aumentando la prontezza, agendo come deterrente e dimostrando l’impegno Nato nella difesa degli Alleati.

Gli Eurofighter sono aerei di punta dell’aeronautica militare europea che volano oltre i 2.500 km orari.

Nella rubrica Restart del Tg2 dello scorso marzo, il maggiore spiega come entra in azione la task force in caso di allarme.

Emanuele Fumanti, 37 anni, già insignito di numerosi riconoscimenti internazionali e vincitore del Premio Beato Angelo 2010, in due ore intense di “lezione” nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Economico e Aeronautico “Scarpellini’” ha affascinato gli studenti raccontando le proprie esperienze in ambito Nato, raggiunte però al termine di un lunghissimo e impegnativo lavoro di addestramento.