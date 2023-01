Sabato 7 gennaio l’isola ecologica, situata presso la sede di Esa Spa nella Zona Industriale Nord di Gualdo Tadino, rimarrà chiusa.

L’azienda si scusa per il disagio arrecato agli utenti ma, spiega, “per motivi non derivanti dall’azienda non è stato possibile effettuare il trasferimento dei rifiuti nei centri di smaltimento”.