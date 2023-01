Beato Angelo, la fioritura del biancospino quest’anno è arrivata in anticipo

Favorita dalle temperature inusualmente calde per il periodo, la prodigiosa fioritura del biancospino in occasione della festa del Beato Angelo, patrono di Gualdo Tadino, quest’anno è arrivata in anticipo.

Quello che per i fedeli e per la stragrande parte dei gualdesi è un miracolo e per la scienza un fenomeno che non ha ancora spiegazione, si è così rinnovato anche quest’anno. La fioritura fuori stagione del biancospino si ripete ininterrottamente, con ogni condizione atmosferica e con temperature sotto lo zero dal 15 gennaio 1324, giorno della morte del Beato, lungo il percorso effettuato dalla salma dall’eremo di Capodacqua all’abbazia di San Benedetto.

La fioritura quest’anno è iniziata alla vigilia dell’inizio delle celebrazioni religiose in vista della festa del 15 gennaio, che prevedono tutti i giorni alle 17,30 una novena di preparazione presso la basilica di San Benedetto, curata da padre Marco Tanca.

Il 14 gennaio alle 21 partiranno le due fiaccolate al termine delle quali si ricongiungeranno al sacello del Beato Angelo in via Biancospino. Una, organizzata dalla sezione Cai di Gualdo Tadino, muoverà dall’eremo di Capodacqua e ripercorrerà il tragitto effettuato dalla salma del Beato Angelo per arrivare in San Benedetto. L’altra uscirà dalla basilica di San Benedetto per arrivare in via Biancospino.

Il programma religioso prevede per sabato 14 gennaio alle ore 18 la solenne celebrazione dei Vespri con l’offerta dell’olio per la lampada votiva, che arde in perpetuo nella cripta del Beato, da parte del Comune di Gualdo Tadino, alla presenza del vescovo monsignor Domenico Sorrentino.

Il 15 gennaio, dalle 7 fino alle 10, celebrazione delle messe e alle 11,15 il solenne pontificale presieduto dal vescovo Sorrentino con concelebranti i sacerdoti delle parrocchie di Gualdo Tadino. Nel pomeriggio, alle 16,30, la funzione del Transito e alle 17,30 i vespri con il bacio della sacra reliquia. Le celebrazioni si concluderanno con la messa delle 18 celebrata dal vescovo di Gubbio, monsignor Luciano Paolucci Bedini.

Domenica 15 gennaio, alle ore 10, presso il teatro Talia, verrà consegnato dall’amministrazione comunale il Premio Beato Angelo 2023.

Nelle giornate del 14 e 15 gennaio la basilica di San Benedetto resterà aperta sino alle 22,30. Il 16 gennaio verranno officiate messe per i soci vivi e defunti della Pia Associazione Beato Angelo.