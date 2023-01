Gualdo Tadino, piazza gremita per l’arrivo della Befana

Tanta gente in piazza Martiri a Gualdo Tadino per salutare l’arrivo della Befana e assistere e partecipare alle tante attività ed eventi che hanno caratterizzato il pomeriggio del 6 gennaio.

Centro storico gremito di bimbi e famiglie che, in attesa dell’arrivo dall’alto della simpatica vecchietta, sono stati intrattenuti dal “Big Piano“, il pianoforte che si suona con i piedi reso famoso dal film “Big” con Tom Hanks, dal passaggio dei Re Magi che poi si sono recati agli orti dell’Istituto Bambin Gesù per l’ultima apertura del bellissimo presepio vivente “Venite Adoremus” e da altre attività proposte da Crea Me.

Il momento clou è stata la discesa della Befana dalla Torre Civica, evento che si ripete da diversi anni a questa parte grazie ai Vigili del Fuoco. La vecchietta, prima di arrivare in piazza, ha volteggiato in aria tra gli applausi del numeroso pubblico che la attendeva.