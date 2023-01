Fondazione Perugia, con Upskill 4.0 progetti d’innovazione per le imprese umbre con giovani degli ITS

Fondazione Perugia con Upskill 4.0 lancia la seconda edizione di “Upskill Perugia” con una nuova manifestazione di interesse indirizzata alle imprese umbre che intendono sviluppare progetti d’innovazione attraverso il coinvolgimento di giovani degli Istituti Tecnologici Superiori di tutta Italia.

Dopo il grande successo della prima edizione che ha coinvolto 9 aziende legate al turismo sostenibile, all’agro–alimentare e all’artigianato artistico, la nuova manifestazione d’interesse è rivolta a 7 aziende umbre specializzate nella manifattura che verranno accompagnate in un percorso di innovazione.

La novità della seconda edizione di Upskill Perugia è che quest’anno il progetto prevederà un percorso di formazione per le imprese che parteciperanno al bando promosso da Fondazione Perugia, in modo da favorire lo sviluppo sul territorio di competenze di gestione dell’innovazione e della strategia d’impresa.

UniCredit offrirà il suo supporto in termini di consulenza e di analisi dei progetti per quel che riguarda gli aspetti finanziari e di creazione di valore per il territorio. Tutto questo si tradurrà in workshop, eventi, momenti di confronto nei quali le imprese saranno coinvolte attivamente.

Grazie al supporto di Upskill 4.0, con il suo team di professionisti e ricercatori universitari specializzati in innovazione digitale e nella progettazione e sviluppo di interventi di rigenerazione di filiere e territori, le imprese e i giovani tecnici degli ITS potranno sperimentare insieme la realizzazione di prototipi innovativi.

Con questo progetto Fondazione Perugia si propone di rilanciare la competitività del territorio umbro, promuovendo nuove occasioni di incontro tra gli studenti degli ITS e le imprese alla ricerca di specifiche competenze tecnico-professionali.

Gli ITS Academy sono parte integrante del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. In Italia sono circa 120. In Umbria opera ITS Umbria Academy, che da molti anni è ai primi posti della graduatoria nazionale stilata dal Ministero dell’Istruzione.

Per presentare la manifestazione di interesse, attraverso la quale verranno individuate sette aziende, c’è tempo fino al 15 marzo 2023.

Per informazioni e per inviare la manifestazione d’interesse è possibile consultare il sito della Fondazione Perugia.

“Ci aspettiamo di riuscire a stimolare, anche in questa nuova edizione, la creatività che proviene dai giovani – ha sottolineato Cristina Colaiacovo, presidente di Fondazione Perugia – per contribuire a contrastare il divario tra le competenze tecnico-professionali richieste dal mondo del lavoro e quelle disponibili. Con questo progetto vogliamo ancora una volta mettere a disposizione del nostro tessuto produttivo le idee dei giovani degli ITS, per consentire alle imprese di rafforzarsi, valorizzando in particolare i settori legati alla manifattura. Quest’anno punteremo molto sulla formazione, in linea con le azioni intraprese anche negli altri settori di intervento della Fondazione”.

“Siamo felici di partecipare alla seconda edizione del progetto Upskill Perugia – ha dichiarato Stefano Micelli, presidente di Upskill 4.0 – La prima edizione del progetto ci ha permesso di collaborare con molte realtà interessanti del territorio e di capirne a fondo le potenzialità. La seconda edizione è l’occasione per valorizzare quanto già è stato fatto e per accrescere l’impatto del progetto. Crediamo infatti che per rilanciare un territorio sia fondamentale saper coinvolgere i giovani e favorire un ecosistema locale in grado di valorizzare nuove competenze”