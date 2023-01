Alessandro Cesaretti alla guida di Porta San Donato

E’ Alessandro Cesaretti il nuovo priore della magnifica Porta di San Donato a Gualdo Tadino. Lo ha eletto il Comitato di Porta, riunitosi giovedì 12 gennaio presso la taverna di via Guerrieri, con un voto all’unanimità.

Nel ringraziare i portaioli per l’incarico e la fiducia conferita, Cesaretti, che nel 2022 aveva ricoperto il ruolo di vice priore, ha indicato la persona che lo affiancherà nel guidare il sodalizio: sarà Elisa Lucarelli la nuova priora di Porta San Donato, già responsabile del gruppo Corteo Storico. Nel ruolo di vice priore un altro volto storico della Porta, Daniele Nati.

Alessandro Cesaretti prende il testimone da Marco Brunetti, che nella stessa serata di giovedì ha chiuso il suo mandato per esigenze personali e professionali che non gli avrebbero consentito di seguire la Porta come necessario, ma creando già da mesi i presupposti per un avvicendamento mirato alla continuità e alla crescita del sodalizio.

Per lui è arrivato l’applauso convinto del Comitato di Porta, esteso alla priora Barbara Raggi che con lui ha condiviso quattro anni di intensa attività, da quando fu eletto nel dicembre del 2018.

Un percorso quello di Brunetti che ha dovuto affrontare gli anni della pandemia, riuscendo in condizioni non facili a mantenere il principio alla base dell’associazionismo: l’unità d’intenti, la condivisione, la partecipazione anche quando il lockdown costringeva tutti a casa.

“Marco lascia una Porta solida sotto il profilo economico, ben strutturata nei suoi gruppi di lavoro dall’area giocolieri, alla taverna, al corteo, al marketing, al teatro; una Porta che si è trasformata in Aps (associazione di promozione sociale), si è iscritta al Runts (il registro unico del terzo settore) e che è stata protagonista apprezzata di iniziative di promozione sociale come il progetto “Stradelle”, finanziato dalla Fondazione Perugia per la qualità dell’offerta formativa a favore dei giovani – sottolinea in una nota la Porta giallobianca – Ultimo, ma non per importanza, il priorato di Brunetti ha regalato alla Porta il suo quindicesimo Palio nel settembre del 2021, l’anno della rinascita dopo lo stop del Covid.“

Con questa eredità importante alle spalle, prende avvio il priorato di Alessandro Cesaretti, volto storico della Porta che con Brunetti ha condiviso fin dall’infanzia l’appartenenza ai colori giallobianchi, quando bambini fondarono insieme a un manipolo di coetanei i “Giochi dei Piccoli”.

Classe 1977, advisor legale d’impresa, Alessandro è da sempre legato al mondo dei giocolieri. E’ del 1995 la sua prima discesa nell’arengo maggiore come auriga nel giorno del Palio alla guida del somaro Tosca. In questo ruolo, che ha ricoperto in maniera ininterrotta fino al 2012 con sei diversi priori, ha collezionato il record del maggior numero di vittorie a carretto nella storia dei Giochi de le Porte, otto per l’esattezza, per un totale di sei palii vinti. Quattro i somari che ha guidato al traguardo: Tosca, Naomi, Fiona e Pirandello che resta una delle icone della Porta. Nel 2014 il suo primo incarico da Capitano dei giocolieri, che ha reiterato nel 2015, 2016, 2017, 2021, 2022 vincendo tre pali con questo ruolo; è stato vice priore negli anni 2018 e 2022.

Ai nuovi priori è andato l’abbraccio del Comitato di Porta, in un’unione d’intenti tra passato e presente che è base imprescindibile per costruire il futuro:” Un futuro – ha detto il nuovo priore Cesaretti nel suo discorso d’insediamento – che dovrà dare spazio ai giovani, con una Porta che dovrà far sognare questi ragazzi, perché se io oggi sono qui è perché anni fa qualcuno mi fece innamorare di questi colori. Tre le parole chiave del mio mandato: identità, tradizione e innovazione. “