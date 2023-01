Campionati di Filosofia, al “Casimiri” la selezione d’istituto

Venerdì 13 gennaio si è svolta, presso la sede centrale di viale Don Bosco del “Casimiri” di Gualdo Tadino, la selezione d’istituto dei Campionati di Filosofia 2022/23 a cui hanno partecipato 38 studenti del liceo scientifico e linguistico.

I partecipanti hanno redatto un saggio filosofico in lingua italiana o in inglese sviluppando una delle quattro tracce proposte dalla commissione interna (di argomento gnoseologico-teoretico, politico, etico ed estetico), curando aspetti quali la problematizzazione, l’argomentazione, la contestualizzazione e l’attualizzazione del tema.

Tra gli elaborati svolti ne verranno selezionati due per la sezione in lingua italiana e due in lingua straniera, i cui autori parteciperanno il prossimo 16 marzo alla selezione regionale, che designerà i rappresentanti dell’Umbria alla finale nazionale di Roma.

L’appuntamento coi campionati di filosofia è ormai una tradizione per gli studenti del “Casimiri”, che negli anni precedenti si sono spesso distinti a livello regionale e nazionale, ottenendo lusinghieri riconoscimenti