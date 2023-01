Neve in arrivo, lo Ski Club Valsorda è pronto ad iniziare la stagione sciistica

La stagione invernale 2022/23 si presenta ricca di novità per la montagna gualdese, innovativa per il riconoscimento di Guide escursionistiche Csen, all’interno dello Ski Club Valsorda, che saranno in grado di soddisfare le richieste di quanti negli anni chiedevano di essere guidati lungo i percorsi di ciaspole e sciescursionismo.

Sono stati individuati nuovi itinerari a partire dalla Valsorda verso le vette che la delimitano. Tabelle con mappe degli itinerari individuati, sia di fondo che di sciescursionismo e ciaspole. Le piste di sci di fondo che verranno battute con il battipista, solo in caso di abbondante innevamento, sono state autorizzate dall’Afor Umbria, sulle strade provinciali, per la storica pista Chiavellara, sulla strada Valsorda-Serrasanta e sulla vicinale la Caciera.

La chiusura della strada provinciale “Chiavellara”, in caso di innevamento, ha consentito negli anni la realizzazione del percorso storico, sci di fondo/ciaspole riportato sulle mappe pubblicate anche su riviste specializzate, conosciuto da tutti gli escursionisti per il suo abbondante e duraturo innevamento.

“Nei periodi di innevamento e nei giorni festivi, visto l’afflusso anche dei ragazzi e famiglie con piccoli, è necessario impedire il transito, lo scorrazzare, tra l’altro vietato dalle leggi vigenti, di fuoristrada e motoslitte all’interno della Valle, non solo per motivi legislativi, ma di sicurezza e non ultimo, per offrire al turista, un ambiente in cui godere, immersi nel silenzio delle sensazioni che offre il paesaggio montano gualdese con la neve“, evidenzia lo Ski Club Valsorda.

“In caso di innevamento – prosegue il sodalizio gualdese – sarebbe auspicabile la presenza degli Organi di vigilanza, anche per far rispettare la realizzazione del tracciato di sci di fondo, troppo spesso calpestato nonostante le tabelle poste all’ingresso, rendendo vano un duro e volontario lavoro e dovendo subire proteste da parte degli sciatori provenienti da luoghi lontani.”

“L’annunciato arrivo delle neve in questa settimana di gennaio – conclude lo Ski Club Valsorda – non ci trova impreparati e siamo pronti ad accogliere, dopo una lunga attesa, quanti vorranno godere della bellezza della montagna gualdese coperta di bianco ed essere guidati lungo i percorsi individuati di sci di fondo e ciaspole.”