Luca Fiorucci nuovo priore di Porta San Facondino

Luca Fiorucci è il nuovo priore di Porta San Facondino. Lo ha nominato il comitato direttivo della Porta gialloverde nella riunione di lunedì sera, che ha fatto seguito all’assemblea generale del 13 gennaio.

Luca Fiorucci, storico portaiolo di San Facondino, maggiorente dell’Ente Giochi per diversi anni, Capitano dei giocolieri, nell’ultimo triennio aveva ricoperto la carica di vice priore. Succede nella carica a Marco Gubbiotti che ha chiuso il suo mandato triennale, contrassegnato dalle vicende legate alla pandemia, con in bilancio la doppietta Palio e premio miglior corteo storico 2022 e diverse vittorie nel trofeo Cardinali.

L’elezione del nuovo Priore è avvenuta all’unanimità nel corso della prima riunione del nuovo comitato che era stato eletto nell’assemblea del 13 gennaio.

Luca Fiorucci – con una pluriennale esperienza all’interno della Porta, in diversi ruoli – ha ringraziato a sua volta il comitato per la fiducia accordatagli, consapevole dell’impegno che il nuovo ruolo richiede. Il neo priore ha ringraziato i priori uscenti, Marco Gubbiotti e Federica Sabbatini, per i risultati ottenuti nel trienno.

Nel suo intervento ha esposto anche quelli che saranno i principi guida della sua azione che vuole confermare Porta San Facondino come volano della crescita dei Giochi de le Porte attraverso le qualità che da sempre contraddistinguono i portaioli gialloverdi. Nominato anche il vice priore, ruolo che sarà ricoperto da Mirko Marinelli.

Questi i nomi dei componenti del comitato direttivo di Porta San Facondino: Andrea Cambiotti, Domenico Frillici, Daniele Gelsi, Selena Marinelli, Pierdomenico Pascucci, Giacomo Pericoli, Carlo Petrozzi, Valentina Petrozzi, Edoardo Ridolfi, Salvatore Zenobi, Alessandra Franceschini, Melinda Pasquarelli, Enrico Franceschini, Marco Franceschini, Mirko Marinelli, Eloisa Pinacoli, Claudia Bartolini, Roberto De Nicola, Matteo Sprega, Leonardo Pascucci, Alessandro Sprega, Jacopo Angeli, Chiara Ricci, Tiziana Rosi, Orietta Anastasi, Francesco Procacci, Mattia Pasquarelli, Francesca Palazzari, Barbara Farabi, Roberta Confidati, Massimiliano Cusarelli, Doriano Pasquarelli, Moria Viventi, Maria Cristina Moscoloni, Caroli Matarazzi, Federica Sabbatini, Marco Gubbiotti, Leonardo Giacometti, Daniele Cambiotti, Roberto Giangrande, Andrea Ippoliti, Alessio Betori, Paolo Viventi, Fabrizio Paciotti, Federico Bazzucchi, Alessandro Buccilli e il nuovo priore Luca Fiorucci.

Nei prossimi giorni saranno anche definite le altre cariche all’interno del comitato con l’individuazione della Priora, dei delegati all’Ente Giochi de le Porte e dei responsabili dei vari settori.