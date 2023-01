Gualdo Tadino, Lega e Cappelletti: “Acquisire e riqualificare la ‘Torretta’. Lo chiedono i cittadini”

“Riqualificare anche la ‘Torretta’ e non solo i giardini pubblici della Rocca Flea. E’ la necessità emersa dal sopralluogo effettuato nei giorni scorsi insieme ad alcuni cittadini e alla presenza dell’architetto Nello Teodori”.

A chiederlo sono i consiglieri comunali di Gualdo Tadino Alessia Raponi della Lega e Paolo Cappelletti della lista Cappelletti Sindaco, secondo i quali l’estensione dell’intervento anche alla Torretta, insieme al progetto di realizzazione del percorso pedonale che dalla Rocca Flea conduce fino a San Guido garantirebbe un rinnovato valore paesaggistico.

“Ricordiamo infatti – si legge nel comunicato stampa – che puntare sulla riqualificazione ha conseguenze positive sia in termini sociali che ambientali. Nell’interesse della città e per andare incontro alle richieste dei cittadini chiediamo quindi all’amministrazione di attivarsi per acquisire al patrimonio immobiliare comunale la ‘Torretta’ situata in Via del Ghetto e che risulta essere di proprietà privata, oltre che dell’eventuale area attinente alla stessa per consentire il completo recupero di questa parte della città”.