Ecco la neve, auto bloccata nella tormenta sul Cucco. Le previsioni per le prossime ore

Era stata annunciata da tempo e ieri sera è arrivata la neve lungo la Fascia Appenninica, interessando anche Gubbio.

Questa mattina nella zona pedemontana la popolazione si è svegliata con la coltre bianca con accumuli tra i 7 e i 10 centimetri a Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo e Costacciaro e un po’ di più a Scheggia, dove si è arrivati intorno ai 20 centimetri.

Sul resto dell’Umbria una bufera di neve ha colpito Castelluccio di Norcia, dove questa mattina è stata interrotta la viabilità che conduce al paese. Neve caduta che anche a Norcia, Cascia e Monteleone di Spoleto.

Ma le precipitazioni nevose stanno interessando tutto l’Appennino umbro-marchigiano e gran parte delle località a ridosso della catena montuosa fino a quote collinari.

Fino al momento non si sono registrate particolari criticità alla circolazione stradale, con le principali vie di comunicazione tutte transitabili, mentre qualche disagio si è registrato sulle strade secondarie delle località montane.

La scorsa notte, intorno alle 3, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Gaifana sono dovuti intervenuti per soccorrere un’automobile rimasta bloccata in mezzo alla tormenta di neve sul monte Cucco, nel comune di Sigillo. Nessuna persona è rimasta ferita.

Per quanto riguarda le previsioni, per il Centro funzionale della Protezione civile regionale nelle prossime ore ci sarà cielo coperto con precipitazioni sparse, nevose fino a bassa quota (200-300 metri) più frequenti e insistenti sulle zone orientali e in particolare sull’Appennino. Nel pomeriggio isolate brevi nevicate fino a bassa quota potranno interessare anche le altre zone della regione. Per la giornata di domani, coperto con precipitazioni sparse, più frequenti in mattinate e nel primo pomeriggio sulle zone appenniniche e settentrionali della regione. Neve sui rilievi generalmente oltre 300-400 metri di quota.