Ente Giochi de le Porte, Marco Pannacci nuovo Gonfaloniere

Marco Pannacci, priore di San Benedetto, è il nuovo Gonfaloniere dell’Ente Giochi de le Porte.

E’ stato eletto oggi pomeriggio nel corso della cerimonia del Bussolo, tornata a celebrarsi dopo due anni di assenza causa pandemia, che si è tenuta regolarmente, nonostante la neve, all’interno della chiesa di San Donato.

Una scelta, quella di Pannacci, che era nell’aria poiché, come consuetudine, non assumono la carica i priori al loro primo mandato: Luca Fiorucci (San Facondino), Alessandro Cesaretti (San Donato) e Gianluca Anzuini (San Martino) sono tutti freschi di nomina. Il neo Gonfaloniere affiancherà il presidente dell’Ente, Claudio Zeni, in questo 2023.

L’investitura è stata preceduta dal corteo storico, composto dal Consiglio dei 48, tamburini dell’Ente, chiarine, balestrieri, priori e maggiorenti, che ha sfilato, con il bussolo portato a spalla dai balestrieri, dal palazzo comunale alla chiesa di San Donato.

Il cerimoniale, fedele a quanto accadeva nel Medio Evo e per questo particolarmente suggestivo, ha visto presenti nell’edificio sacro il Governatore, i quattro maggiorenti (Luogotenente, Cerimoniere, Cancelliere e Maestro Di Campo), il Notaio, il Priore di Sant’Agostino e i componenti del “Consiglio dei 48”, in rappresentanza delle arti e delle corporazioni presenti a Gualdo nel XV secolo, ossia i quattro Priori, i dodici membri del Consiglio Segreto, i sedici membri delle Arti e delle Corporazioni ed i sedici membri dei Consigli di Quartiere.

Questi, inserendo nel Bussolo posizionato al centro della navata una pallina colorata collegata al priore scelto, hanno indicato il nuovo Gonfaloniere.

I Priori hanno presentato ognuno una proposta per la città: quella di Marco Pannacci è stata la doratura di un calice antico che si trova nella basilica di San Benedetto.





















