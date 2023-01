Opere degli studenti del Liceo Artistico “Mazzatinti” arrederanno gli uffici dell’USR

Sono in partenza per Perugia per arredare i locali dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria alcune opere realizzate dagli studenti del Liceo Artistico “Mazzatinti” di Gubbio.

Già altri lavori erano stati donati al nuovo direttore regionale Sergio Repetto che aveva prontamente chiamato la dirigente Marinangeli per complimentarsi con docenti e studenti e ringraziarli.

Ora una nuova richiesta da parte di alcuni uffici dell’U.S.R. a testimonianza dell’eccellenza del Liceo Artistico di Gubbio e delle grandi capacità degli studenti.

“Sono felice che venga riconosciuto il lavoro dei ragazzi, creativi e appassionati – ha detto la dirigente Maria Marinangeli – un modo geniale di esprimere l’arte che solo i nostri studenti, guidati dai docenti, sono in grado di mettere in campo: il Liceo Artistico si conferma una scelta creativa ed eccellente. Bravi tutti”.