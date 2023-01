Giorno della Memoria, apposte due pietre d’inciampo in memoria dei gualdesi Stella e Provvedi

In occasione del Giorno della Memoria, l’amministrazione comunale di Gualdo Tadino ha apposto due pietre d’inciampo in piazza Soprammuro, presso la pavimentazione che raffigura la “Rosa dei Venti”, nell’ambito dell’iniziativa nata alcuni anni fa.

Il sindaco Massimiliano Presciutti, la giunta comunale, le autorità militari, gli studenti delle scuole gualdesi, presente il parroco don Franco Berrettini che ha benedetto le pietre, hanno ricordato Francesco Stella e Antonio Provvedi nel “luogo della memoria” che raccoglie i nomi dei gualdesi morti nei campi di concentramento nazisti e non solo.

Ogni anno vengono inseriti i nomi di due vittime, trascritti su delle pietre d’inciampo collocate negli spazi compresi tra le punte della rosa dei venti. La rosa dei venti, citata anche nella canzone “Auschwitz” di Francesco Guccini, è stata scelta come luogo simbolo per accogliere le pietre anche perché le salme di alcune di queste persone non sono mai state riconsegnate alle famiglie.

.

Nel 2020 era stata ricordata la memoria dei fratelli Filippetti, l’anno successivo Nello Saltutti e Silvio Biscontini e nel 2022 Secondo Bazzucchi e Germano Gaudenzi.

“Il 27 gennaio 1945 un gruppo di soldati dell’Armata Rossa – ha detto l’assessore alla cultura, Barbara Bucari – liberava il campo di concentramento di Auschwitz. Un giorno che ha fatto conoscere all’Europa e al mondo l’orrore dell’Olocausto. Un orrore che a volte rischia di diventare come tante altre cose oggetto di revisionismo e poi di oblio. Oggi e domani come istituzioni abbiamo il dovere morale e civile di fare in modo che non si dimentichi. Di analizzare e far conoscere le storie di quanti perirono. La storia dei sommersi. Le storie anche dei tanti sommersi nostri concittadini.”

L’assessore Bucari evidenzia che a liberare il campo di sterminio nazista furono soldati della divisione denominata Primo Fronte Ucraino. “La storia ci serve per riflettere anche sul presente – ha concluso – Un simbolo in più per condannare anche lo spargimento di sangue e le vittime della guerra di oggi.”

.

Le iniziative a Gualdo Tadino in occasione del Giorno della Memoria proseguono questa sera alle ore 21 al Teatro Don Bosco con il documentario teatrale “Bernardo Dessau. Breviario per Voce e Ricordi” a cura di Paola Tortora (Vintulera Teatro) con Alessio Stollo. Ingresso libero.