Domani, sabato 28 gennaio dalle ore 16 alle 18, sarà l’ultima occasione per avere qualsiasi chiarimento relativo alle domande di iscrizione alla scuola superiore dell’istituto “Raffaele Casimiri” di Gualdo Tadino. I docenti del team orientamento saranno a disposizione di studenti e genitori presso la sede di via Flaminia. Il termine per le iscrizioni è lunedì 30 gennaio.