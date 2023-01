Pd, via alla campagna di tesseramento. Il 3 febbraio presentazione del libro di Boccali

Il Partito Democratico di Gualdo Tadino ha avviato la campagna di tesseramento per l’anno 2023. In concomitanza degli appuntamenti congressuali, il circolo cittadino invita tutti coloro che vogliono iscriversi o rinnovare la propria tessera a partecipare agli eventi previsti per le prossime settimane.

Il termine per le nuove adesioni è la data del 31 gennaio, differentemente ci sarà tempo fino al 12 febbraio (giorno in cui si terrà l’assemblea congressuale di circolo) per i rinnovi di coloro che risultavano già iscritti nell’anno precedente.

“Con l’obiettivo di proseguire il dialogo e il confronto con i cittadini, nonché portare avanti il tesseramento, il Pd gualdese sarà infatti presente nelle frazioni cittadine per incontrare iscritti e simpatizzanti – fa sapere con una nota il partito – Il prossimo appuntamento è in programma lunedì 30 gennaio ore 18 presso il bar Jolly“.

Le giornate politiche proseguiranno poi nel segno della cultura con la presentazione del libro Perugia e l’Umbria “Nere” per caso di Wladimiro Boccali, evento che si terrà presso la Mediateca del Museo dell’emigrazione di Gualdo Tadino il 3 febbraio alle 18.

Il 12 febbraio si svolgerà l’assemblea congressuale di circolo presso il CVA di Cartiere. In una giornata dedicata al dibattito relativo alla segreteria nazionale ed alle votazioni che porteranno ad eleggere i due candidati che si contenderanno il ruolo di segretario nazionale alle primarie del 26 febbraio.