I Vigili del fuoco di Gubbio sono intervenuti per il recupero di un’autovettura che a Padule è finita nel torrente Saonda. La macchina è uscita di strada per poi finire la propria corsa pericolosamente rovesciata in acqua.

L’incidente è avvenuto nella notte e fortunatamente il conducente è rimasto illeso.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto nella mattinata odierna al recupero dell’auto e della messa in sicurezza della stessa.