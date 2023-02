PSR per l’Umbria, in primavera a Sigillo al via i lavori di miglioramento della viabilità secondaria

Partiranno in primavera, presumibilmente nel mese di aprile, i lavori di miglioramento delle infrastrutture viarie che interesseranno la via del Piano e il Podericchio a Sigillo.

Nel dettaglio, i lavori consisteranno nel rifacimento e consolidamento dello strato di fondazione e nella bitumatura con conglomerato bituminoso (binder).

Sono previste anche opere di contenimento e di consolidamento delle scarpate a valle e a monte strada che consentiranno la protezione dall’erosione e garantiranno il miglioramento paesaggistico, oltre che la risistemazione del verde. Si aggiunge a tutto questo anche il rifacimento della segnaletica verticale.

Il tratto di strade interessato, che supera complessivamente i 5 km, è rappresentato da una strada comunale e da una strada vicinale ad uso pubblico. Quest’ultima sarà acquisita dal Comune, così come espressamente prescritto dal bando, prima del saldo del contributo.

Il costo complessivo dell’intervento è di 569.808,63 euro di cui 455.846,90 coperti con il contributo del PSR, mentre i restanti 113.961,73, pari al 20% dell’intero progetto cui vanno aggiunti 5.186,65 euro per spese di aggiornamento della progettazione, saranno a carico del bilancio comunale.

Prima dell’inizio dei lavori, inoltre, Umbra Acque effettuerà il tanto atteso intervento di ammodernamento del pubblico acquedotto, più volte sollecitato dall’amministrazione comunale per porre fine alle continue perdite di acqua che hanno spesso interessato questa zona, in particolare quella del Podericchio.

Il sindaco di Sigillo, Giampiero Fugnanesi, e l’assessore ai Lavori Pubblici Enzo Mariotti sottolineano l’importanza di questo investimento.

“La via interessata, che congiunge il comune di Sigillo a quello di Gubbio – spiegano gli amministratori – rappresenta un’arteria fondamentale in grado di garantire un collegamento diretto con l’ospedale di Branca e insieme una viabilità alternativa nel caso in cui si verifichino emergenze legate, ad esempio, al maltempo. Si tratta di un’operazione molto attesa e necessaria che finalmente vede la luce dopo tanti anni e della quale potrà beneficiare l’intera comunità sigillana. La viabilità stradale secondaria, compresa quella rurale, rappresenta una rete nevralgica per il nostro comune e dunque interventi come questo, che interessano strade comunali e vicinali ad uso pubblico, diventano indispensabili per la valorizzazione e la messa in sicurezza del territorio, per assicurarne una maggiore accessibilità e per migliorare la qualità della vita dei cittadini”.