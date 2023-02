Valsorda, tutto pronto per un altro fine settimana sugli sci

Gli appassionati di sci che vorranno godere della Valsorda innevata, sabato 4 e domenica 5 febbraio troveranno battute sia la pista di sci da fondo “Chiavellara” che la pista “Caciera” strada vicinale.

Lo rende noto lo Ski Club Valsorda “R. Matarazzi” che nei passati fine settimana ha accolto numerosi gruppi di sciatori (sci da fondo e sci alpinismo) e di ciaspolari.

Sulla strada provinciale Chiavellara sarà battuta la pista per ciaspolatori, anche al fine di evitare il danneggiamento della pista di sci da fondo. I soci dello sci club Valsorda saranno a disposizione di quanti vorranno muovere i primi passi con gli sci ai piedi.

La montagna appenninica di Gualdo Tadino da alcuni anni viene frequentata da quanti praticano anche sci alpinismo, raggiungendo le alture dell’Appennino gualdese per poi discenderne sciando i pendii innevati. In questi primi giorni della settimana il ritorno del sole e le basse temperature hanno richiamato tanti sciatori che si sono spinti sui ripidi versanti della Valsorda. Ad attendere gli sciatori, scenari bellissimi e neve polvere.

Lo Ski club gualdese informa che è stato tracciato un itinerario di sci alpinismo che, partendo dalla Valsorda, sale ai prati alti dell’area Caciera per proseguire all’interno del sentiero Codalina, racchiuso in un fitto bosco, per uscire nel prato sommitale che porta in vetta al monte Serrasanta. La discesa per la stessa via di salita ripaga dalla lunga salita offrendo neve facile da sciare.