Saxa Gres, Esa e lavori all’ex Ipc e alla “Tittarelli”: Forza Italia chiede approfondimenti

Situazione della Saxa Gres in riferimento allo stabilimento ex Tagina, subappalto di Esa, in seguito all’aggiudicazione da parte di Sogeco del bando per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e lavori all’ex Ipc e alla scuola “Domenico Tittarelli”.

Su questi temi il gruppo consiliare di Forza Italia ha richiesto la convocazione della Commissione consiliare competente per approfondire le diverse situazioni.

“Molto spesso sentiamo parlare il sindaco e la sua amministrazione di condivisione, partecipazione alle scelte: parole, che molto spesso rimangono sospese in aria e poi spazzate via con un soffio di vento – affermano i consiglieri comunali Silvia Minelli e Fabio Viventi – Troppi sono i temi importanti che non vengono mai trattati nelle sedi istituzionali per mettere a conoscenza i consiglieri tutti, maggioranza ma anche minoranza, di quali sono i progetti, se mai ce ne fossero, e le scelte che intende fare l’attuale esecutivo. Ecco perché, come abbiamo sempre fatto in questi anni cercando di svolgere nel migliore dei modi il ruolo di consiglieri comunali, abbiamo protocollato tre richieste di convocazione della Commissione consiliare competente su temi importanti e chiaramente, non gli unici, che vogliamo affrontare in maniera approfondita e per i quali è giusto che i Consiglieri e la cittadinanza siano messi a conoscenza.”

Per quanto riguarda la stabilimento gualdese di Saxa Gres, Forza Italia evidenzia che “da diversi mesi ha sospeso la produzione e i dipendenti sono stati messi in cassa integrazione, ormai prossima alla scadenza”.

Per Esa Spa, dopo l’autorizzazione al subappalto per il territorio comunale di Gualdo Tadino per la raccolta dei rifiuti, si vuole chiarire l’indennizzo spettante alla società di proprietà del Comune di Gualdo Tadino per la stazione di trasferenza.

I lavori di adeguamento e miglioramento sismico dell’ex IPC e quelli riguardanti la scuola elementare “Domenico Tittarelli” che, per quest’ultima, sono in attesa di riaggiudicazione dell’appalto dopo la rinuncia della ditta assegnataria è l’altra tematica che per Forza Italia merita un supplemento di approfondimento.

“Non è possibile che in un periodo drammatico per il nostro tessuto economico e produttivo come quello che stiamo vivendo ormai da diversi anni, l’assessore allo sviluppo economico non abbia mai avuto la necessità, e a questo punto forse neanche la volontà, di trattare questo tema nelle Commissioni consiliari, in Consiglio o in qualsiasi altra iniziativa fosse possibile organizzare: niente! Un silenzio assoluto e sinceramente incomprensibile – sottolineano Minelli e Viventi – Noi siamo e saremo sempre vigili su tutte le tematiche che riguardano la nostra Città e continueremo a svolgere il ruolo importante di Consiglieri comunali con serietà, determinazione rimanendo sempre propositivi e aperti alle discussioni. Concludiamo auspicando che le Commissioni richieste vengano prontamente convocate, senza far passare altro tempo e permettendo a tutti di poter partecipare in maniera attiva alla vita cittadina della nostra comunità.”