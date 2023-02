Progetto di risanamento dell’area Rocchetta, conferenza stampa in Regione

Per giovedì 9 febbraio alle ore 11 al Palazzo del Broletto della Regione Umbria, è stata indetta una conferenza stampa per informare sull’avvio del procedimento relativo all’attuazione del progetto di risanamento e riqualificazione dell’area della Rocchetta, a Gualdo Tadino, presentato da Rocchetta S.p.A. in ottemperanza all’atto di proroga della concessione di acqua minerale del 2015, diventato definitivamente efficace a seguito della recente sentenza del 20 gennaio scorso della Corte di Cassazione.

Interverranno l’assessore regionale all’Ambiente, Roberto Morroni, il sindaco del Comune di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, i vertici aziendali di Rocchetta S.p.A. e i progettisti.