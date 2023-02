Recupero ex ospedale Calai, Pd e civici pronti a collaborare con Regione e Asl

I gruppi di maggioranza all’interno del consiglio comunale di Gualdo Tadino si dicono pronti a collaborare con Regione Regione Umbria e Asl Umbria 1 e con tutti gli enti di competenza per il progetto di riqualificazione dell’area dell’ex ospedale Calai.

Nei giorni scorsi il vicepresidente della Regione Roberto Morroni aveva dato notizia dell’ultimazione della proposta funzionale e organizzativa del Calai.

Questo, scrivono Partito Democratico, Gualdo Futura e Forza Gualdo, “conferma in toto quanto già ampiamente e pubblicamente dichiarato dal sindaco Massimiliano Presciutti, sia nella conferenza stampa di inizio anno sia nell’ultima commissione consiliare permanente sul tema sanità. Le risorse accantonate dalla precedente amministrazione regionale che c’erano e sono rimaste dove erano, i fondi legati all’ex articolo 20 legge 67/88 aumentati dopo la fase post pandemica per un totale di più di 9 milioni di euro contribuiranno finalmente alla rigenerazione della struttura e dell’area limitrofa, al potenziamento e alla riapertura di servizi strategici e fondamentali per il territorio su svariati settori della sanità, dell’assistenza alla persona e del sociale, anche se per onestà intellettuale e politica va detto con chiarezza ai cittadini che i tempi non saranno certo brevi.”

I consiglieri comunali quindi affermano di essere “pronti a partecipare attivamente a questa fase di partecipazione progettuale ed organizzativa che investirà finalmente anche il Comune di Gualdo Tadino chiedendo a tutti di lasciare da parte interessi elettorali e propagandistici, al fine di concentrarci tutti insieme per il bene della comunità e raggiungere importanti obiettivi come lo spostamento del Germoglio all’istituto salesiano, il potenziamento dell’EASP senza prevedere il suo trasferimento ma operando finalmente per l’eliminazione della promiscuità fra residenza protetta e residenza sanitaria assistita, la tutela e valorizzazione dell’ospedale comprensoriale di Branca che dovrà essere potenziato sia nel personale che in tecnologia e la rigenerazione dell’ex nosocomio gualdese anche dal punto di vista urbano, insistendo il medesimo in centro storico.”

Pd, Gualdo Futura e Forza Gualdo sottolineano che sia l’amministrazione comunale che il sindaco in primis “non mancheranno di dare il loro contributo con queste ingenti risorse economiche disponibili per la comunità che per noi è l’unica cosa che conta a prescindere dai destini personali dei politici di turno.”