Le forti raffiche di vento che da ieri sera continuano a colpire Gualdo Tadino hanno causato, questa mattina intorno alle 7.30, la caduta di una pianta in via Otello Sordi, nei pressi dell’ex ospedale Calai.

L’incidente ha causato anche la rottura di un cavo dell’Enel.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la rimozione e la messa in sicurezza e due squadre dell’Enel per il ripristino del cavo.

.

.