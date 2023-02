Gestione rifiuti e efficientamento dell’illuminazione pubblica: le novità per Gualdo Tadino

Il Comune di Gualdo Tadino sta attuando una serie di misure per migliorare i servizi di gestione dei rifiuti e l’efficienza energetica. In particolare, Esa, la società di proprietà comunale, ha siglato un contratto di subappalto con Sogeco, il nuovo gestore unico dei rifiuti per l’Alta Umbria, ma per i cittadini non ci saranno cambiamenti sostanziali.

A Esa Spa, che attualmente conta 29 dipendenti tutti assunti direttamente, oltre alla gestione dei rifiuti è stata affidata anche quella degli impianti sportivi, dell’archivio comunale, del rifugio per animali, oltre al facchinaggio nelle farmacie comunali.

L’assessore all’Ambiente, Paola Gramaccia, ha dichiarato che durante l’anno 2022 la percentuale di raccolta differenziata si è confermata intorno al 67%, superiore al minimo del 65%. Inoltre sono stati effettuati circa 30 interventi di rimozione di rifiuti abbandonati in diverse zone del comune e sono state elevate alcune sanzioni ai responsabili. Lo scorso anno l’abbandono dei rifiuti è sceso del 40%.

Inoltre, il Comune di Gualdo Tadino sta attuando un progetto di efficientamento della pubblica illuminazione con un project financing aggiudicato dalla ditta Hera Luce srl per un importo di 7,5 milioni di euro, di cui 3,6 destinati a investimenti.

Il progetto, che ha detto l’assessore porterà vantaggi sia sotto il profilo economico che ambientale, prevede la sostituzione delle circa 4.500 plafoniere con lampade a led, l’adeguamento e messa a norma dei 322 quadri elettrici e dei 3.553 sostegni, l’interramento di 30 km. di linee aeree, l’installazione di orologi astronomici per una maggiore precisione nell’accensione e nello spegnimento delle luci, l’illuminazione ad alta visibilità di alcuni attraversamenti pedonali e l’illuminazione con colori Rgb della Rocca Flea, nonché l’installazione di punti luce fotovoltaici e la realizzazione di nuove linee di pubblica illuminazione.