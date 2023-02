Nocera, conclusi i lavori di pavimentazione di Via del Teatro

di Celeste Bonucci

È stata recentemente terminata la pavimentazione del vicolo di Via del Teatro nel centro storico di Nocera Umbra, incompiuta dopo il sisma del ’97.

Il sindaco Virginio Caparvi ha così commentato la conclusione dei lavori: “L’ingresso a via del Teatro era rimasto incompiuto a causa di problemi tecnici che ne hanno impedito la realizzazione insieme al resto del vicolo. Finalmente grazie al dirigente del settore lavori pubblici, alla ditta incaricata e alla volontà dell’amministrazione che ne comprende l’importanza e l’urgenza la pavimentazione è stata completata e rende ancora più accessibile la visita di una parte molto bella del centro storico. Da non dimenticare il vantaggio per i residenti che in questi anni hanno avuto notevoli disagi e che speriamo da oggi possano essere superati.”