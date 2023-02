Gualdo Tadino, l’amministrazione comunale ha ricordato i martiri delle foibe

Il Giorno del Ricordo è stato commemorato nella mattinata di venerdì 10 febbraio dall’amministrazione comunale di Gualdo Tadino con una visita a Via Martiri delle Foibe da parte del sindaco Massimiliano Presciutti e degli assessori Jada Commodi e Stefano Franceschini, dove hanno reso omaggio alle vittime deponendo un mazzo di fiori.

La ricorrenza è stata istituita nel 2004 per ricordare i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata. La giornata vuole “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”

Il sindaco Presciutti e l’amministrazione comunale, in una nota, hanno sottolineato come “questa grande e orrenda ferita non può essere dimenticata al pari di tanti altri massacri perpetrati da esseri umani nei confronti di altri esseri umani. Solo attraverso la conoscenza ed il ricordo si può pensare di evitare che certi orribili eventi possano ripetersi, anche se purtroppo, se vediamo le terribili atrocità che vanno avanti ormai da un anno non lontano da noi in Ucraina, ancora oggi nel 2023 non tutti capiscano la gravità delle loro azioni.”

“A maggior ragione – prosegue il comunicato – abbiamo il dovere e il diritto di far conoscere a tutti la storia recente e passata affinché dalla conoscenza si possano trarre insegnamenti positivi di pace e fratellanza tra i popoli. Avere in città da anni via Martiri delle Foibe è offrire quotidianamente ai cittadini e a coloro che percorrono la strada la possibilità di riflettere e di non rimanere, si spera, indifferenti di fronte a questa tragedia che ha colpito moltissimi italiani al termine della Seconda guerra mondiale”.