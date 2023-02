Nocera, come contrastare bullismo e cyberbullismo. A lezione dal maresciallo Tenti

Il 7 febbraio, in cui si è celebrata la Giornata Nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo su iniziativa del Ministero dell’Istruzione e in coincidenza con la Giornata Europea della Sicurezza in Rete indetta dalla Commissione Europea, l’Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri” di Nocera Umbra ha organizzato un incontro con il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Nocera Umbra, Davide Tenti.

All’iniziativa, coordinata dalla professoressa Ludovica Marchetti e dal Team Antibullismo della scuola, si è tenuta nell’aula magna del “Sigismondi” e vi hanno preso parte gli studenti delle classi 3A e 3C della Scuola Secondaria di primo grado.

Obiettivo dell’evento è stato quello di informare gli alunni a individuare, prevenire e contrastare il bullismo e sensibilizzare i ragazzi sui pericoli del web, al fine di prevenire casi di cyberbullismo.

“E’ un fenomeno che non va sottovalutato, in ogni sua manifestazione, perché può avere un forte impatto sociale ed emotivo sulla vita dei più piccoli e degli adolescenti – ha evidenziato il maresciallo Tenti – Non si deve aver paura di coinvolgere gli adulti per prevenire e scoraggiare situazioni che possono diventare drammatiche.”

“Essere vittime della violenza significa rimanere intrappolati in situazioni che possono far male e fare molta paura e dalle quali non è facile uscire. Per questo la scuola, con il personale sempre più attento a fenomeni di bullismo, ha il dovere di riconoscere nei propri studenti situazioni di disagio ed intervenire immediatamente”, ha affermato il dirigente scolastico, Leano Garofoletti.

Gli alunni presenti all’incontro si sono dimostrati molto partecipi alle tematiche proposte, tempestando il maresciallo di domande anche su altre problematiche a loro care, come l’alcol, la droga, il fumo o semplicemente sull’importanza del rispetto della legge e della convivenza civile.

L’incontro si è prolungato grazie alla sensibilità, disponibilità e professionalità del maresciallo Tenti che ha coinvolto e interessato gli alunni dando vita ad una lezione dialogata sulla convivenza civile e la cittadinanza attiva.