Una vacanza in Val di Fiemme per i giovani seguiti dall’Unitalsi gualdese

La sottosezione Unitalsi di Gualdo Tadino ha regalato tre giorni sulla neve ai giovani che l’associazione segue nel corso dell’anno. Dopo la sospensione causata dalla pandemia, i volontari hanno accompagnato i ragazzi a Predazzo, in Trentino, dove hanno potuto godere della neve e degli sport invernali grazie allo spazio Sportabili.

“È stata una vacanza breve ma intensa – ha dichiarato Daniele Anastasi, presidente dell’Unitalsi gualdese – dobbiamo un ringraziamento sincero ai nostri amici di Sportabili Predazzo, che sono sempre disponibili, professionali e accorti con i nostri ragazzi”.

L’associazione ha ringraziato anche la parrocchia Madonna della Neve di Carpi, che ha ospitato i giovani per il pranzo durante il viaggio verso la Val di Fiemme ce anhe in quello di rientro.

Anastasi ha sottolineato che la ricompensa più grande è stata vedere la felicità negli occhi dei ragazzi, e ha ringraziato anche il personale dell’Unitalsi di Gualdo Tadino, che ha reso possibile “questa esperienza che nessuno dimenticherà”.

L’Unitalsi di Gualdo Tadino sabato scorso, in occasione della Giornata Mondiale del Malato, ha celebrato il il 165esimo anniversario dell’apparizione della Madonna a Lourdes con un momento di preghiera nella basilica cattedrale di San Benedetto. Una ricorrenza particolarmente cara all’associazione quella dell’11 febbraio in quanto il suo acronimo sta per Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali.