Forza Italia: “Grande soddisfazione per gli sviluppi dei progetti Calai e Rocchetta”

Forza Italia di Gualdo Tadino esprime “grande soddisfazione per gli sviluppi recenti riguardanti due grandi temi, forse i più importanti ed attesi, di cui Gualdo ha tanto bisogno per le prospettive future di sviluppo”. Il riferimento è alle vicende del recupero e riqualificazione dell’area Rocchetta e dell’ex ospedale Calai.

“Finalmente le basi su cui poggia la progettualità del Calai ha fondamenta solide – sottolinea Forza Italia – Risorse certe da parte della Regione dell’Umbria ed un quadro sui servizi che si sta via via delineando, andando a concretizzare quella che era già la nostra visione di oltre 10 anni fa. Anche se gli step che porteranno alla concretizzazione dell’opera sono numerosi ed articolati, siamo arrivati finalmente ad un percorso chiaro, delineato e supportato da elementi concreti.”

Per il coordinamento comunale di Forza Italia, “lo slancio che verrà dato al progetto di recupero dell’area Rocchetta, altresì, porterà finalmente alla progressiva sistemazione di tutte le criticità che sono ormai note a tutta la cittadinanza”.

Il coordinamento comunale del partite quindi esprime grande soddisfazione, richiamando la maggiore unità di intenti possibile. “Quello che è stato annunciato dal nostro Vicepresidente Roberto Morroni è in realtà un grande passo che abbiamo atteso, sostenuto e seguito in tutti questi anni, senza mai demordere rispetto a quello che era ed è sempre stato un obiettivo imprescindibile: dotare la nostra Gualdo di progetti ambiziosi e carichi di contenuti che possano ridare forza sul piano economico, sociale ed ambientale. Anche senza apparire in prima pagina o sui social. Perché alla visibilità effimera preferiamo la sostanza.”