Istituto Casimiri, conclusa la Settimana della Salute

Si sono svolte tra l’8 e il 10 febbraio, presso la sede del biennio in via Flaminia dell’Istituto Casimiri, le attività promosse nell’ambito del progetto di Educazione alla salute – Peer to Peer, che ha coinvolto come formatori gli studenti delle classi terze e quarte dell’istituto e, come destinatari, gli studenti del primo e secondo anno degli indirizzi liceali, del tecnico e del professionale.

Sotto la supervisione di consulenti dell’Usl Umbria 1 e dei docenti tutor, i gruppi di studenti esperti, opportunamente formati, hanno proposto ai loro colleghi più giovani delle attività di informazione e sensibilizzazione su temi significativi e cruciali nel percorso di crescita degli adolescenti, quali tabagismo, alcolismo e sicurezza stradale, sostanze stupefacenti e psicotrope, alimentazione, salute e DCA, dipendenze web e gioco d’azzardo, affettività, sessualità, contraccezione, salute mentale ed emotiva.

Un progetto didattico estremamente qualificante, che valorizza strategie innovative come l’apprendimento cooperativo nei gruppi di pari per sensibilizzare i più giovani su temi di particolare attualità.