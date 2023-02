Studenti del Comprensivo “giuria” di una sfida tra ricercatori

Le classi 2B e 3B della scuola secondaria I grado dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino hanno ospitato il torneo “Sumo Science” che si sviluppa attraverso diverse sfide in 5 round a colpi di domande e risposte: guidati da un moderatore, due ricercatori o ricercatrici, che lavorano in settori di ricerca diversi, si scontrano in un “debate” facendo valere le proprie teorie.

I protagonisti di Sumo Science, infatti, sono ricercatori appartenenti a numerose università ed enti di ricerca italiani e internazionali. I loro ambiti spaziano dalle scienze “dure” fino alle discipline umanistiche. Al termine una speciale “giuria”, composta da una classe della del Comprensivo ha decretato la vincitrice.

La professoressa di matematica e scienze Paola Morini ha accolto gli sfidanti nelle proprie classi, evidenziando che è stata un’occasione di incontro tra il mondo della ricerca e il mondo della scuola molto interessante e stimolante per i ragazzi.

Gli alunni hanno vissuto un’esperienza unica, divertente e istruttiva a diretto contatto con i protagonisti della ricerca, hanno rivolto numerose e curiose domande sulla professione del ricercatore e sugli esperimenti che stanno svolgendo attualmente.

La classe 3B ha assistito al match Genetica vs. Archeologia Orientale, il 13 ottobre, mentre la classe 2B è stata protagonista degli ottavi di finale con il match Biologia Molecolare vs. Genetica, che il 6 febbraio scorso ha visto vincere per pochissimi voti, assegnati dagli alunni dopo una regolare votazione, la ricercatrice Laura Bordoni dell’Università di Camerino contro il ricercatore Emidio Albertini dell’Università degli Studi di Perugia.

