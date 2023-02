Diadema Edizioni, occhi puntati sul Salone del Libro di Torino. Ecco le prime pubblicazioni del 2023

Diadema Edizioni, la casa editrice di Gualdo Tadino, ha presentato sabato scorso presso i locali del Grottino, i progetti per l’anno 2023.

Oltre duemila i libri venduti nell’anno e mezzo di vita, con oltre tremila stampe. Rita Pecci e Mario Fioriti hanno fatto un resoconto di tutte le opere edite, ben quattordici: da “Una piccola casa, un grande spazio” di Roberta Gatti, fino ad arrivare alle due ultime fatiche letterarie: “Viva la scena vivace” di Emiliano Pinacoli e “Il sapore del buio” di Flora Fusarelli.

La scelta della casa editrice è stata fin dall’inizio quella di non affidarsi ai grandi canali di distribuzione, come Amazon, ma di rifornire le librerie direttamente e vendere attraverso il proprio sito internet www.diademaedizioni.it.

Ambiziosi i progetti per l’anno appena iniziato, a partire dalla presenza a tante fiere del libro. In primis la più importante d’Italia, il Salone del Libro di Torino dal 18 al 23 maggio, ma anche Campania Libri Festival al Palazzo Reale di Napoli (29 settembre-02 ottobre), Più Libri Più Liberi di Roma (7-11 dicembre) e naturalmente Umbria Libri.

“Essere presenti a questi eventi – ha detto Rita Pecci – è importante. Vuol dire metterci la faccia e instaurare tante amicizie letterarie”. “Per uno scrittore – ha detto Mario Fioriti – avere un rapporto diretto con l’editore è importantissimo e noi lo possiamo offrire. Il nostro obiettivo è quello di essere seri e per questo motivo non pubblichiamo a occhi chiusi tutto quello che ci arriva. Investire sulla partecipazione ai saloni non significa ovviamente sperare che gli occhi siano puntati su di noi e sui tre autori che porteremo. Significa per noi conoscere, entrare dentro quel mondo“.

Con Diadema Edizioni, nel 2023 sono già stati annunciati “Poesie Omonime” di Maddalena Grillo e “Le isteriche” di Simona Esposito. Un progetto, ancora in embrione è quello che riguarda il tema della violenza sulle donne.