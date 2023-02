Il centrodestra chiede un consiglio comunale aperto sulla situazione della Saxa Gualdo

Un consiglio comunale aperto, da convocare con urgenza, per discutere della situazione che sta attraversando la Saxa Gualdo Spa (ex Tagina).

La richiesta arriva dai consiglieri comunali di minoranza del centrodestra di Gualdo Tadino (Forza Italia, Lega per Salvini, lista Civica Cappelletti Sindaco e Siamo Gualdo-Fratelli d’Italia).

I consiglieri lamentano di non aver avuto, da tempo, “alcun tipo di comunicazione e aggiornamenti, né in consiglio comunale, né in commissione, né in alcun altro tavolo istituzionale, da parte del sindaco o dell’assessore allo sviluppo economico, sulla vicenda Saxa Gualdo, che ormai già dall’agosto scorso ha interrotto l’attività produttiva attivando così la cassa integrazione per i lavoratori.”

“Le motivazioni che hanno portato l’azienda ad assumere tale decisione sono chiaramente legate all’aumento esponenziale del costo del gas, che, come dichiarato a mezzo stampa dal presidente di Saxa Gres nel settembre scorso, risultano essere insostenibili – scrivono i consiglieri di minoranza – Da qui più alcuna notizia è stata data a chi è pur sempre stato democraticamente eletto e rappresenta all’incirca la metà della popolazione all’interno del consiglio comunale cittadino. Voci e notizie si sono susseguite in questo periodo, ma nulla di ufficiale, riguardo il possibile ingresso di una società che avrebbe rilevato l’azienda e ripreso così l’attività produttiva, ridando prospettive ai lavoratori e alle loro famiglie; questo nuovo ingresso sembrerebbe non più così reale: quello che ad oggi rimane, è quindi, quello della fine della cassa integrazione dei dipendenti ex Tagina prevista per i primi giorni del mese di marzo prossimo. Sembrerebbe inoltre, che le associazioni sindacali abbiano indetto lo “Stato di Agitazione” con permanenza presso lo stabilimento, da parte dei lavoratori.”

“Non possiamo più accettare un silenzio così assordante circa una vertenza che al contrario avrebbe meritato una levata di scudi e un’attenzione da parte di tutta la comunità a tutti i livelli. Per questo abbiamo richiesto in via urgente la convocazione del Consiglio comunale straordinario aperto affinché tutti possano dire la loro e permettere così di fare chiarezza sulla reale situazione aziendale e capire quale prospettiva possa avere la stessa e soprattutto quali strategie adottare per salvaguardare i lavoratori”, concludono gli esponenti di Forza Italia, Lega per Salvini, lista Civica Cappelletti Sindaco e Siamo Gualdo-Fratelli d’Italia.