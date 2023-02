Sulla strada statale 318 “di Valfabbrica” il traffico in direzione Ancona è rimasto temporaneamente bloccato al chilometro 39, tra Branca e Fossato di Vico (PG) a causa di un incidente.

Per cause in corso di accertamento un furgone ha tamponato un mezzo Anas. Due persone sono rimaste ferite.

Il personale Anas è intervenuto sul posto e intorno alle 13,30 la strada è tornata normalmente percorribile.