A Nocera Umbra domenica 19 torna il Carnevale in piazza

di Celeste Bonucci

Torna il carnevale in piazza a Nocera Umbra.

I carri allegorici saranno in piazza Umberto I domenica 19 febbraio e animeranno la giornata insieme alla musica di Roberto Giglioni e alla danza dell’associazione sportiva dilettantistica Hip Hop Generation.

Con grande determinazione la Proloco di Casebasse, con la collaborazione della Combriccola dei Sogni e con il patrocinio del Comune di Nocera Umbra, farà rivivere, dopo gli anni di assenza causa Covid, il clima di festa caro soprattutto ai bambini.

Come specifica il presidente della Proloco di Casebasse Gianluca Tiburzi, si partirà dal bar Jolly di Casebasse alle ore 14.30 e si arriverà nel centro della città dove ogni carro potrà mettere in mostra le capacità artistiche e fantasiose per far divertire gli spettatori, ma soprattutto i figuranti.

Erika Guanciarossa, membro della Combriccola dei Sogni ha così commentato l’evento:

“È una parata che torna dopo il successo del 2020 a seguito del break dovuto al Covid – commenta l’evento Erika Guanciarossa, membro della Combriccola dei Sogni – Si torna con tanto entusiasmo e con tanta voglia di ricominciare. Si invita tutta la cittadinanza a partecipare all’evento in maschera. Tra i vari carri che sfileranno lungo il tragitto che va da Casebasse a Piazza Umberto I, sarà presente il carro della Combriccola dedicato alla Famiglia Addams. Tutti i bambini potranno pertanto vestirsi da mostri e unirsi al carro”.