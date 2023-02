Agricoltura, lunedì 20 febbraio al Talia incontro per illustrare le opportunità del CSR

Si terrà lunedì 20 febbraio alle 16,30, presso il teatro Talia, l’incontro a Gualdo Tadino, promosso dall’Assessorato regionale all’Agricoltura in collaborazione con i Gal (Gruppi di azione locale), per illustrare il CSR 2023-2027, il Complemento di sviluppo rurale per l’Umbria, e dare diffusione alle opportunità che questo strumento offre alle imprese agricole e agroalimentari per il prossimo quinquennio, grazie alla significativa dotazione finanziaria di circa 535 milioni di euro.

Inizialmente questo evento si sarebbe dovuto svolgere il 23 gennaio scorso, quando venne rinviato a causa delle avverse condizioni atmosferiche. Con questo di Gualdo Tadino si concluderà il ciclo di incontri.

“CSR…in cammino – Istruzioni per l’uso”, è questo il titolo dell’iniziativa, articolata sotto forma di una roadmap dello sviluppo rurale e ideata di concerto con i Gal, che ha toccato tutto il territorio regionale e al quale sono invitati a partecipare i principali attori istituzionali e gli stakeholder di riferimento.

Dopo i saluti del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti e della vicepresidente del Gal Alta Umbria, Monia Ferracchiato, interverranno per un confronto-dibattito l’assessore regionale all’Agricoltura e sviluppo rurale, Roberto Morroni e Franco Garofalo dell’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria.

Previsti anche gli interventi dei rappresentanti di Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Organizzazione Interprofessionale dell’Olio. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Andrea Luccioli.

Concluderà l’incontro il concerto del violoncellista Andrea Rellini e la proiezione di animazioni di Giada Fuccelli. Al termine degustazione di prodotti di eccellenze del territorio.