Lavori sulla Perugia-Ancona, tratto chiuso nelle notti del 21 e 22 febbraio

Proseguono i lavori di ampliamento a quattro corsie della strada statale 318 “di Valfabbrica” (la direttrice Perugia-Ancona) tra Valfabbrica e Casacastalda.

Per consentire alcune operazioni relative alle due gallerie oggetto di raddoppio, è necessaria la chiusura temporanea del tratto in entrambe le direzioni.

In particolare, la strada sarà chiusa in orario notturno nelle notti di martedì 21 e mercoledì 22 febbraio dalle 21:00 alle 6:00 del giorno successivo.

Il traffico sarà deviato sul vecchio tracciato della statale con uscita obbligatoria allo svincolo di Valfabbrica e rientro allo svincolo di Casacastalda per il traffico in direzione Ancona (viceversa per il traffico in direzione Perugia).

L’intervento, per un investimento complessivo di 135 milioni di euro, consiste nella realizzazione della seconda carreggiata, affiancata a quella già esistente e aperta al traffico nel 2016 in variante al vecchio tracciato della statale.

Il tratto da raddoppiare, in particolare, è lungo circa 3 km di cui 2,4 km in galleria: la galleria “Casacastalda”, lunga 1.545 m, e la galleria “Picchiarella”, lunga 874 metri. Comprende anche due viadotti per 190 metri complessivi: il viadotto “Tre Vescovi” e il viadotto “Calvario”.