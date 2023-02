Nocera, con il carro attrezzi sfondano la vetrina di una banca e portano via il bancomat

Un colpo in pieno centro cittadino è stato messo a segno nella tarda serata di giovedì alla filiale Unicredit di via Bisleri a Nocera Umbra. Poco prima della mezzanotte diversi passanti e clienti di un bar situato nelle vicinanze hanno assistito all’azione dei malviventi che, con un carro attrezzi, hanno sfondato le vetrine della banca portando via il bancomat.

Alcuni hanno registrato dei video del furto, con le immagini che, insieme a quelle delle telecamere di videosorveglianza della banca, sono ora al vaglio dei carabinieri per risalire agli autori del furto.

I ladri hanno agito utilizzando un carro attrezzi, risultato rubato, e un’auto scura. In pochi minuti, con il mezzo pesante hanno dapprima divelto dei paletti situati nell’area del parcheggio posta dinanzi l’istituto di credito, poi hanno scardinato gli infissi trascinando via il distributore di banconote e quindi si sono dati alla fuga.

In pochissimo tempo sono intervenute sul posto le forze dell’ordine e il personale della vigilanza, ma i ladri sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Non si conosce ancora l’entità del bottino.